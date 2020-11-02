Минздрав призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями обращаться за помощью в случае нужды
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Министерство здравоохраненрия призывает пожилых и людей с хроническими заболеваниями в случае нужды обращаться за помощью, говорится в обращении ведомства.

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Отмечается, что в этот период неопределенности люди с хроническими заболеваниями и в пожилом возрасте могут ощущать усиленную тревогу за свое здоровье.

"Мы призываем сохранять спокойствие, заботиться о себе и обращаться за необходимой помощью, чтобы не допустить обострения болезни" — пишет Минздрав.

Министерство призывает также быть внимательным к своим близким и предлагать помощь, если она нужна.

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LETA

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LETA

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