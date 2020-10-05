Минздрав призвал ведомства и частные фирмы Латвии перейти на удаленную работу

Минздрав Латвии выступил с призывом ко всем государственным и муниципальным учреждениям, а также частным предприятиям, если это возможно, вернуться "весеннему режиму" и организовать работу сотрудников удаленно. "До сих пор вспышки Covid-19 были именно на рабочих местах, поэтому особенно важно помнить о мерах предосторожности", — предупреждает министерство.

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Вторым направлением, по мнению Минздрава должна стать забота об ответственности коллективов, чтобы в них не допускалось появление на рабочем месте больных сотрудников и по возможности ограничивались контакты между работниками в целом.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в понедельник заявила, что Латвия вошла в "оранжевую зону предупреждения", когда заболеваемость Covid-19 в стране увеличилась в восемь раз. Болезнь в настоящее время распространяется в трудовых коллективах, затронуто также несколько учебных заведений.

Винькеле добавила, что все больше людей с Covid-19 попадают в больницы, к тому же все более молодые пациенты.

"Все это заставляет оценить существующие меры ограничения эпидемии", — сказала политик, напомнив, что из-за резкого увеличения числа больных с 7 октября на месяц в общественном транспорте вводится обязательное ношение масок. Министр добавила, что теперь у экспертов есть доказательства того, что закрывать лицо шарфом или шалью не является эффективной мерой, поэтому людям следует носить медицинские или гигиенические маски или щитки для лица.

В настоящее время более строгие меры по всей стране не применяются, подчеркнула министр, выразив надежду на то, что дисциплинированное, ответственное и сознательное использование масок в общественном транспорте может замедлить или остановить распространение вируса.

"Если вы хотите, чтобы кафе у вашего дома успешно работало, чтобы проходили театральные представления и было очное обучение в школах, давайте постараемся соблюдать меры безопасности, чтобы не приходилось пересматривать ограничения. Если потребуются дополнительные ограничения, они будут вводиться только шаг за шагом, после оценки их абсолютной необходимости", — сказала Винькеле.