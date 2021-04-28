Минздрав призывает людей из приоритетных групп поспешить с записью на вакцинацию
Foto: LETA

Учитывая, что с 3 мая, начнется вакцинация от Covid-19 всего населения, Министерство здравоохранения призывает людей из приоритетных групп поспешить с записью на вакцинацию, сообщает ведомство.

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На выходных по всей Латвии откроется 16 центров вакцинации, которые будут проводить вакцинацию прививками Pfizer-BioNTech и Moderna. В ближайшее время также можно будет выбрать другие места вакцинации, которые будут доступны на сайте manavakcina.lv. Чтобы пройти вакцинацию как можно скорее следует подать заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, сообщает Минздрав.

На данный момент по данным ведомства, около 14 000 сеньоров, подавших заявки на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, до сих пор не прошли вакцинацию. Из всех сотрудников образовательных учреждений, имеющих право на вакцинацию, около 5000 еще не прошли вакцинацию, а также 12 600 жителей с хроническими заболеваниями уже сейчас могут выбрать место и время вакцинации на сайте manavakcina.lv. Поэтому Минздрав особенно призывает людей из этих групп пройти вакцинацию до начала вакцинации всего населения.

Ведомство сообщает, что на 28 апреля доступно 18 000 мест записи.

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