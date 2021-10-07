Минздрав призывает отозваться медиков, готовых помочь в лечении и уходе за ковид-пациентами
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Министерство здравоохранения совместно с Инспекцией здравоохранения призывают отозваться медиков, которые готовы в случае необходимости помочь медучреждениях в лечении и уходе за больными с диагнозом Covid-19.

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Для этого врачам, медсестрам, помощникам врачей, физиотерапевтам, эрготерапевтам, лаборантам, младшим медсестрам, специалистам из лабораторий, а также резидентам, медицинским ассистентам и студентам, готовым в случае необходимости помочь, взяв на себя дополнительную оплачиваемую работу, необходимо заполнить анкету. Ее можно найти по ссылке на портале www.latvija.lv.

Это решение введено, основываясь на практике других стран. В анкете практикующий или будущий медик должен указать свою специализацию, а также опыт работы. Особенно важно понять, какие из имеющихся навыков можно использовать в лечении ковид-пациентов.

Привлечение дополнительных медиков может понадобиться, так как прогнозируется рост числа пациентов с тяжелым течением болезни Covid-19. Инспекция здравоохранения обобщит информацию из анкет и разошлет в медучреждения, которые свяжутся в случае необходимости с конкретным человеком.

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