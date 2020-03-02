Минздрав просит 1,74 млн евро на приобретение средств защиты от COVID-19

Министерство здравоохранения попросит выделить 1,74 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства для приобретения средств защиты от вируса "Covid-19". Это следует из подготовленных к завтрашнему заседанию правительства проектов распоряжений.

Из указанной суммы 1,17 млн евро будут выданы Службе неотложной медицинской помощи на приобретение защитных и противоинфекционных средств, медицинского оборудования, одноразовых средств защиты и медикаментов.

566 190 евро получит Национальная служба здравоохранения, чтобы обеспечить покупку комплектов реагентов для проведения анализов в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Будут закуплены также аппараты искусственной вентиляции для региональных больниц за 76 230 евро и фильтры за 175 000 евро.

Как сообщалось, в Латвии пока не подтверджен ни один случай коронавируса.