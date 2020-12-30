Минздрав проверит информацию о предположительной вакцинации работников администрации больниц
Foto: LETA

Минздрав получил информацию о том, что на первом этапе вакцинации от Covid-19 в региональных больницах прививки получили и представители администраций больниц, заявила в "Twitter" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она заверила, что Минздрав проверит эту информацию.

Министр напомнила, что, согласно плану вакцинации и приказу Минздрава, в первую очередь прививки получают врачи и персонал больниц, работающий с больными Covid-19.

Как сообщалось, в понедельник в пунктах вакцинации в десяти латвийских больницах, началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

10

Source

LETA

Tags

Коронавирус Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота