Минздрав проверит информацию о предположительной вакцинации работников администрации больниц

Минздрав получил информацию о том, что на первом этапе вакцинации от Covid-19 в региональных больницах прививки получили и представители администраций больниц, заявила в "Twitter" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Она заверила, что Минздрав проверит эту информацию.

Министр напомнила, что, согласно плану вакцинации и приказу Минздрава, в первую очередь прививки получают врачи и персонал больниц, работающий с больными Covid-19.

Как сообщалось, в понедельник в пунктах вакцинации в десяти латвийских больницах, началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.