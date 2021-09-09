Минздрав проводит онлайн-дискуссию на русском языке о пользе вакцинации

В четверг, 9 сентября, отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) совместно с министерством здравоохранения проведет интерактивную онлайн-дискуссию на русском языке. Беседа пройдет с 12.00 до 12.40, за ее трансляцией можно будет следить на странице Минздрава в соцсети Facebook.

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"К сожалению, ситуация с Covid-19 в Латвии вновь начинает ухудшаться. И у этой новой волны есть свои особенности — больше болеют относительно молодые люди и дети. Поэтому с началом нового учебного года мы решили особое внимание уделить вопросам не только общей эпидемиологической ситуации, но и заболевания Covid-19 и вакцинации подростков и детей. Поэтому на очередную дискуссию пригласили специалистов по этим вопросам",— рассказала специалист по связям с общественностью отдела проекта вакцинации NVD Инга Васильева.

В качестве экспертов выступят руководитель Клиники детских заболеваний Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска и инфектолог из Даугавпилса Ивета Юкшинска. Вести беседу и задавать вопросы экспертам будет журналист LR4 Марина Талапина.

Как пояснила руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича, цель дискуссии заключается в том, чтобы донести до русскоязычных жителей Латвии важность вакцинации.

"Нам по-прежнему важно, чтобы каждый житель Латвии осознал необходимость и пользу от вакцинации для себя и для всего латвийского общество. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою общественную солидарность, осознать, что от решения вакцинироваться каждого жителя Латвии зависит наше общее благополучие и наша нормальная повседневная жизнь", — заявила она.

Пользователям Facebook будет предоставлена возможность задать вопросы заранее. Сделать это можно будет с помощью мессенджера в Facebook: вопросы нужно отправить в личном сообщении странице Минздрава в соцсети.