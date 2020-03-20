Минздрав рассказал о ситуации с аппаратами искусственной вентиляции легких в Латвии

Сколько аппаратов вентиляции легких, необходимых для "критических" больных Covid-19, доступны в Латвии уже сейчас? Delfi выяснил, что на сегодня это информация с ограниченным доступом. Зато представитель Минздрава сообщил, что на ближайшее время Латвия планирует доставку 47 новых аппаратов вентиляции легких для больниц и службы неотложной помощи. Обещал помочь и Евросоюз.

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По информации представителей Минздрава, одобрено финансирование на закупку 47 аппаратов вентиляции легких: 20 искусственной вентиляции (ИВЛ) — для службы неотложной помощи, 7 устройств для неинвазивной вентиляции (НВЛ) — региональным больницам, 15 ИВЛ и 5 НВЛ — для Восточной университетской больницы (RAKUS).

Из них RAKUS уже заключил договор с поставщиками и ожидает прибытия заказа через шесть недель. Дополнительно к централизованной закупке в Европе сегодня сделаны заказы на покупку 35-50 ИВЛ и 25 НВЛ.

Как сообщал портал Rus.Lsm.lv, принятое 16 марта, экстренное постановление правительства Латвии предусматривает выделение государством 14 млн евро на покупку 400 аппаратов. При этом, как заявила Latvijas Radio глава Службы неотложной помощи Лиене Ципуле, на данный момент в странея 255 реанимационных коек и еще неполных 200 коек интенсивной терапии.

По информации литовского общественного СМИ Lietuvos radijas ir televizija (LRT), в Литве на сегодня 900 приборов вентиляции легких. Журналистам сообщили, что в лучшем случае закупка новых ВЛ состоится примерно через 3,5 месяца, в худшем речь может идти о 2021 годе. Ранее министр здравоохранения Литвы заявил, что страна закупит минимум 400 таких аппаратов.