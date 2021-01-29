Минздрав рассматривает возможность организовать публичную вакцинацию высших должностных лиц
Foto: LETA

Во второй половине февраля Минздрав планирует запустить кампанию “Два миллиона причин прививаться”, в рамках которой, возможно, состоится публичная вакцинация премьер-министра Латвии, председателя Сейма, президента и министра здравоохранения, передает LETA. Ведомство ещё не приняло окончательного решения.

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В плане вакцинации указано, что эту идею необходимо оценить, так как вакцинация должностных лиц перед группами риска может вызвать негативную реакцию общества.

Кампания начнется с 22 по 28 февраля. На её первом этапе запланировано публично вакцинировать “наиболее уважаемых в обществе пожилых людей”. Затем с 26 апреля по 2 мая пройдет публичная вакцинация лидеров мнений в соответствии с календарем вакцинации приоритетных групп.

Как уже сообщалось, вчера правительство утвердило новый план вакцинации. Он разработан согласно новым прогнозам поставок вакцин. Вакцинация будет добровольной, чтобы получить вакцину, жители должны будут отправить заявку. Позже им придет оповещение о времени и месте вакцинации.

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