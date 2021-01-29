Минздрав разработает критерии для эпидемиологически безопасной работы индустрии красоты
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил Министерству здравоохранения в сотрудничестве с представителями индустрии красоты разработать критерии для эпидемиологически безопасной деятельности отрасли в долгосрочной перспективе.

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В бюро премьера агентству LETA сообщили, что Минздрав должен разработать требования, которые необходимо будет соблюдать представителям индустрии красоты при возобновлении предоставления услуг, а также предусмотреть соответствующие механизмы эффективного контроля выполнения этих требований.

"Распространение пандемии Covid-19 и проблемы доступности вакцин свидетельствуют о том, что еще достаточно продолжительное время придется жить с ограничениями. Понимая потребности общества, мы должны искать способы организации эпидемиологически безопасной жизни в долгосрочной перспективе, обеспечивая необходимые услуги и товары для жителей и экономическую активность для предпринимателей. Говоря об услугах индустрии красоты, я поручил Минздраву в сотрудничестве с отраслью разработать критерии, как жители могли бы получать услуги эпидемиологически безопасным способом ", — подчеркнул Кариньш.

Соответствующие предложения должны быть поданы на рассмотрение правительства в течение недели.

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LETA

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