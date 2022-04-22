Минздрав разработает план действий по Covid-19 к осени

Сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает стратегию действий на осень в связи с возможным распространением Covid-19 в стране. Об этом сообщил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!).

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По его словам, в плане десять направлений деятельности, и министерство готовит четыре сценария, начиная от "все очень спокойно" и заканчивая "неконтролируемой инфекцией", бушующей в стране.

"В зависимости от того, насколько серьезными будут события, мы будем готовы к вакцинации и реализации различных мер безопасности по мере необходимости. В данный момент я не хочу никого пугать. Давайте действовать по ситуации. Мы будем готовы, и я надеюсь, что другие службы будут готовы по мере необходимости", — сказал министр.

Павлютс упомянул вакцинацию пожилых людей от Covid-19 как план-минимум того, что нужно сделать осенью, потому что статистика показывает, что представители старшего поколения по-прежнему часто болеют, и последствия тяжелые.

Пока нет оснований для беспокойства о том, что в Латвии может не хватить вакцины от Covid-19, потому что запасы большие и абсолютно достаточные, как и во всех дальновидных европейских странах, успокоил политик.

Как уже сообщалось, в Латвии по-прежнему ежедневно регистрируется около 1000 новых случаев Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился с 477,9 до 481,1 на 100 000 населения за предыдущие сутки. Семидневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения также увеличился с 176,6 до 193,6. До этого оба этих индикатора несколько дней находились в нисходящем тренде.

С начала пандемии Covid-19 это заболевание было лабораторно подтверждено у 815 533 человек в Латвии. За время пандемии в Латвии скончались 5720 человек, инфицированных Covid-19.

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