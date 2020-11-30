Минздрав разработал план вакцинации против Covid-19: завтра с ним ознакомят правительство
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министерство здравоохранения разработало план вакцинации против Covid-19 и завтра ознакомит с ним правительство, свидетельствует подготовленное к завтрашнему внеочередному заседанию Кабинета министров информационное сообщение.

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Пока состав плана не раскрывается, но, судя по переговорам премьер-министра Кришьяниса Кариньша с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе, план должен охватить все этапы от закупки и транспортировки вакцины до вакцинации населения и дальнейшего мониторинга.

Между тем, ряд других стран уже объявил о своих планах вакцинации против Covid-19. Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо на прошлой неделе объявил, что в Канаде вакцинацией против нового коронавируса будет руководить генерал, возглавлявший миссию НАТО в Ираке, а также канадские войска в Афганистане и Боснии. Распространением вакцины займется Агентство общественного здравоохранения Канады, а армия окажет поддержку в планировании этого мероприятия.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что это будет "вакцинация беспрецедентного объема, размера и скорости". Политик также упомянула, что, например, в случае с врачами может быть использован алгоритм вакцинации против гриппа, когда медики вакцинируются на местах работы.

"У нас есть опыт реализации финансируемых государством программ вакцинации через семейных врачей, который является достаточно положительным", — заявила министр, подчеркнув, что вакцинация будет добровольной.

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Коронавирус Афганистан Илзе Винькеле Кабинет министров Кришьянис Кариньш НАТО
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