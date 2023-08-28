Минздрав разработал поправки в защиту последней воли пациентов

Министерство здравоохранения разработало поправки, которые призваны защищать право латвийцев на последнюю волю в конце жизни. Об этом сообщает агентство LETA.

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В частности, поправки позволяют пациентам "более легко и доступно" отказаться от "напрасного лечения", прекратить его, либо отказаться от конкретных методов лечения. Также предполагается, что лечащий врач должен будет проинформировать пациента о возможных последствиях отказа или согласия на лечение. После ознакомления с этой информацией пациент сможет своей подписью подтвердить решение об отказе от лечения, о его прекращении, либо об отказе от метода лечения.

Если пациент не изменит своего решения, лечащий врач обязан побудить его обратиться к другому врачу.

В Минздраве указывают, что поправки не вполне распространяются на ситуации, когда речь идет о реанимационных мероприятиях, либо об искусственном поддержании жизни с полной или частичной утратой сознания пациента.

"По оценке Минздрава, необходим механизм обеспечения и защиты права пациентов сделать осознанный выбор, отказаться от тщетного лечения и умереть с достоинством, получив паллиативную терапию, которая облегчит боль и страдания, а также психологическую и духовную поддержку", — говорится в сообщении министерства.

Распоряжение пациента после внесения записи в единую электронную информационную систему e-veselība.lv будет действовать в течение пяти лет.

Общественное обсуждение поправок будет продолжаться до 28 сентября этого года.