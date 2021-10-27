Минздрав разрешил использовать экспресс-тесты на Covid-19 на рабочих местах
Foto: EuroAptieka

Для тестирования сотрудников, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, можно использовать быстрые антиген-тесты — они доступны в более чем 120 медицинских учреждениях, сообщает Министерство здравоохранения.

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Если в радиусе 10 километров от рабочего места нет пункта тестирования, тест можно сделать на рабочем месте как с привлечением медика, так и самостоятельно, сделав экспресс-тест под наблюдением наблюдателя от работодателя.

Как отмечает ведомство, для выполнения рабочих обязанностей можно проводить тестирование на Covid-19 с помощью быстрого антиген-теста. Результат такого теста будет известен в течение 15-20 минут.

Сотрудник или работодатель может связаться с пунктом тестирования и указать, что необходим экспресс-тест на коронавирус для выполнения трудовых обязанностей. В этом случае выдается сертификат о тестировании. Сделать экспресс-тест можно в одном из 120 доступных мест, весь список доступен по следующей ссылке — https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/10914/download.

В случае, если в радиусе 10 километров от рабочего места нет пункта тестирования, его может организовать работодатель в сотрудничестве с медучреждением или можно использовать экспресс-тест на антиген. Сертификат в этом случае не выдается — необходимо зарегистрировать результаты тестирования с подписями сотрудников. Если тест сначала показывает неопределенный результат, его необходимо повторить. В случае, если результат положительный или снова неопределенный, сотрудник должен уйти на самоизоляцию и сделать тест на Covid-19 в лаборатории.

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