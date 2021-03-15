Минздрав реорганизует Бюро вакцинации: сотрудников не уволят, а наймут новых

Министерство здравоохранения усовершенствует управление процессом вакцинации, в том числе реорганизует Бюро вакцинации, сообщила порталу Delfi представитель министерства Ласма Биндере.

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Бюро вакцинации как структурная единица министерства будет ликвидирована. Но Национальная служба здравоохранения (НСЗ) создаст новое структурное подразделение, которое будет координировать вакцинацию. В новой структуре будут усилен финансовый и человеческий потенциал, поскольку с приближением массовой фазы вакцинации проекту потребуются дополнительные силы — руководители региональных центров и т.д.

Нынешние сотрудники Бюро вакцинации, которые были выбраны в результате конкурса, продолжат координацию проекта, но уже в структурной единице Национальной службы здравоохранения. Зарплата сотрудников бюро будет установлена в соответствии с едиными правилами в системе государственного управления.

Процесс вакцинации будет обеспечивать координационная группа, в которую войдут ведущие работники и эксперты Минздрава, НСЗ, Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственного агентства лекарств и других структурных единиц. Надзор за процессом вакцинации будет осуществлять комитет под руководством министра здравоохранения, в который войдут представители других министерств, организаций здравоохранения, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации больших городов и др.

Как уже ранее писал портал Delfi, на портале общественных инициатив Manabalss.lv за пять дней были собраны необходимые 10 000 подписей за ликвидацию Бюро вакцинации.