Минздрав: решение сделать AstraZeneca основной вакциной в Латвии было принято в конце лета

Решение о закупке вакцин было принято до того, как стало известно, какой из препаратов быстрее всего пройдет процесс сертификации в ЕС, рассказала на пресс-конференции глава Отдела здравоохранения среды Департамента здравоохранения общества Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

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На данный момент в ЕС одобрены две вакцины - Pfizer/BioNTech и Moderna, а разрешено использовать только одну из них. В то же время Латвия, заказывая вакцины, решила сделать упор на вакцину производства AstraZeneca, которая сейчас находится только в процессе проверки Европейским агентством лекарств.

Фелдмане объяснила, что договоры о закупке вакцин со странами ЕС заключались до того, как стало известно, какая из прививок будет одобрена первой. Еврокомиссия при заключении договора давала странам пять дней, чтобы решить в каком объеме какую вакцину они планируют закупить. Договор с AstraZeneca был заключен первым - 27 августа.

“Тогда надо было принимать решения о закупке продуктов, которые не были доступны к использованию, они не были зарегистрированы и не было информации об их эффективности и безопасности”, - рассказала Фелдмане. Поэтому латвийские должностные лица исходили из того, какой у производителя опыт в производстве вакцин, как сильно он продвинулся в производстве вакцины, насколько сложным будет использование и логистика, а также какой будет цена на препарат.

“AstraZeneca была первой компанией, которая давала наиболее реалистичные прогнозы доступности вакцин и описание её использования было более доступным”, - сказала Фелдмане. В защиту выбора Латвии выступила глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Она указала, что у вакцины Pfizer сложная логистика - она требует хранения в специальных холодильниках при -60 - -90 градусах. Кроме того, после разморозки у этой вакцины короткий срок годности - её надо использовать в течение пяти дней. По словам Завадски, такие вакцины лучше всего подходят для крупных центров вакцинации. Вакцина Moderna немного проще в использовании - хранение при -20 градусах, после разморозки необходимо использовать в течение 30 дней. Вакцину AstraZeneca можно держать в обычном холодильнике до двух лет.

Директор Государственного агентства лекарств Свенс Хенкузенс указал, что сейчас речь идет не идет о том, зарегистрируют ли вакцину AstraZeneca, а когда её зарегистрируют. Он отметил, что вакцина уже разрешена к использованию за пределами ЕС, в том числе в Великобритании.

Таким образом, Латвия рассчитывает получить на начало 2022 года 197 500 доз вакцины Pfizer, 336 566 доз вакцины Moderna, 1 780 618 вакцин AstraZeneca, 946 510 доз CureVac и 799 342 дозы J&J. Вакцины должны стать наиболее доступными с апреля по сентябрь 2021 года.

Говоря о поставках одобренной сегодня вакцины Moderna, Хенкузенс указал, что первая поставка запланирована на 11 января, но она ещё не утверждена. Согласно договору, Moderna в первом квартале будет поставлять небольшие партии раз в две недели, всего 42 000 доз. Доставка третьей партии вакцин Pfizer тоже намечена на 11 января, это будут вакцины для обеспечения второй прививки. Завадска указала, что Латвия не планирует отклоняться от плана вакцинации, рекомендованного производителем.

На вопрос о том, почему сейчас при наличии 23 400 доз вакцины Pfizer темп вакцинации остается низким, Фелдмане указала, что многое зависит от отзывчивости медицинских работников и министерство планирует постепенно нарастить темп вакцинации.

Говоря о предложении премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) сделать вакцинацию более централизованной, Фелдмане указала, что ей не очень понятно, что имеет ввиду премьер. На данный момент закупка происходит централизованно через государство, логистику обеспечивает Национальная служба здравоохранения. По мнению Фелдмане, вакцинацию должны проводить разные организации, “надо быть эластичными, подстраиваться под нужды каждой группы”. Например, пожилым людям может быть удобнее получить вакцину у семейного врача, а работникам предприятий проще привиться во время выездной вакцинации. “Если мы хотим наращивать мощности вакцинации, нам надо использовать все ресурсы, что нам доступны”, - сказала Фелдмане. Она указала, что семейные врачи готовы обеспечивать вакцинацию, для этого в порядке исключения будет разрешено проводить процедуру в кабинете врача, а не в специальном кабинете вакцинации.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения 5 января представило уточненный план вакцинации. В тот же день премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) из-за отсутствия “понятного плана”, а также проволочек в процессе вакцинации.