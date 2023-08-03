Минздрав решил все-таки не закрывать родильные отделения в Балви и Добеле

Учитывая аспект региональной доступности, доступной инфраструктуры и расстояния между медицинскими учреждениями, Министерство здравоохранения приняло решение не продвигать предложение о закрытии родильных отделений в Балви и Добеле, как это планировалось ранее, сообщили порталу Delfi в министерстве.

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В четверг, 3 августа, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне и руководство Минздрава встретились со Стратегическим советом здравоохранения, Латвийским союзом самоуправлений и Латвийской ассоциацией крупных городов, а также с руководством объединения Балвской и Гулбенской больниц и главами обоих самоуправлений, чтобы обсудить предложения плана по усилению больниц, целью которого является повышение качества медицинских услуг во всех больницах Латвии.

Меньгелсоне признала, что ее беспокоит негативная латвийская статистика, свидетельствующая о низком качестве медицинских услуг. Особую тревогу вызывает материнская и детская смертность и качество родов. Поэтому ей важно понять причины этого и обсудить шаги, которые необходимо предпринять для улучшения показателей.

Выслушав аргументы специалистов муниципалитетов и больниц, было принято решение не продвигать дальше предложение о закрытии родильных отделений в Балви и Добеле. Однако для обеспечения поддержания квалификации персонала и безопасности матери и ребенка в больницах со сравнительно небольшим количеством родов совместно со специалистами отрасли Минздрав будет искать решения по обеспечению квалификации сотрудников родильных отделений на территориях сотрудничества больниц.

Ранее планировалось прекратить уход за беременными и родовспоможение в больнице Добеле и в объединении больниц Балви и Гулбене, направив пациентов в родильные отделения Елгавской городской и Резекненской больниц.