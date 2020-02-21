Минздрав решил все же остановить развитие системы э-здоровья

Министерство здравоохранения приняло решение остановить расширение электронной системы e-Veselība. В нее не будут вкладываться новые средства из еврофондов, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Минздрав принял решение направить в Кабинет министров сообщение, предполагающее отказ от той части средств Европейского фонда регионального развития, которая предусматривалась для дальнейшего развития услуг системы. Предполагается, что все внимание будет уделяться поддержанию существующих услуг e-Veselība, сообщила Винькеле.

По словам министра, введение новых услуг в системе невозможно без ограничения уже доступных возможностей. В e-Veselība ограничено количество пользователей, которые могут пользоваться системой одновременно. Увеличить это количество технически невозможно. Кроме того, от участия в конкурсе на поддержание системы отказались все IT-компании, и это затрудняет работу Национальной службы здоровья.

Винькеле отметила, что министерство приняло решение отделить существующую систему (наиболее известные функции — выдача электронных рецептов и больничных) от третьего этапа ее развития, который предусматривал множество дополнений.

Существующая электронная система здравоохранения была создана более десяти лет назад, и с тех пор требования к необходимым продуктам и цифровым решениям кардинально изменились, заявил директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс. По его словам, сложно дополнять систему новыми услугами, не создавая помех для работы и доступности существующих услуг, которые уже сейчас по достоинству оценили врачи, фармацевты и пациенты.

Ранее уже сообщалось, что за последний месяц в системе е-здоровья было зафиксировано несколько сбоев. На этой неделе система не работала более суток. В течение всего этого времени было невозможно открыть или закрыть больничный, а также выписать электронный рецепт.