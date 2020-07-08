Минздрав: с ухудшением ситуации с Covid-19 будут пересмотрены ограничения на массовые мероприятия

Если эпидемиологическая ситуация в Латвии продолжит ухудшаться, придется пересмотреть запланированное на август смягчение ограничений на массовые мероприятия, заявила директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня.

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По ее словам, сейчас невозможно назвать конкретные нормы, которые будут изменены, так как все зависит от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Однако "амбициозные планы" на август могут быть отложены, так как в момент, когда они принимались, заболеваемость в Латвии была низкой.

"Мы очень надеемся, что не придется вводить более строгие ограничения", — сказала Ливиня.

Лето — время путешествий, но представитель Минздрава призвала людей обдумывать необходимость поездок за границу. Она просила следить за информацией Центра профилактики и контроля заболеваний, который делит страны на красные, желтые и зеленые, и после поездок в красные и желтые страны нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Также, если кто-то располагает информацией о том, что приехавший из этих стран не соблюдает самоизоляцию, об этом следует сообщить Госполиции, сказала Ливиня.

Она призвала людей задумываться, нужно ли посещать публичные мероприятия и с какими компаниями они общаются.

Как сообщалось, поправки, утвержденные правительством в июне, предусматривали, что с августа на мероприятиях под открытым небом смогут собираться до 3000 человек, а в помещениях до 1000.