Минздрав: школы — не главное место распространения Covid-19, но больше всего страдают от ограничений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Школы — не самый значительный этап в цепочке распространения коронавируса, но именно они больше всего страдают от ограничений. Об этом на заседании комитета по образованию и культуре, организованном Латвийским союзом самоуправлений, заявила глава отдела здоровья среды департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

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Роста заболеваемости, связанного с возобновлением работы учебных заведений, не наблюдается, отметила Фелдмане. Меры предосторожности соблюдаются, и риск заразиться в школе не больше, чем от членов семьи или от других детей вне школы. Важно проводить тесты, считает Фелдмане.

Международная организация здоровья рекомендует проводить занятия максимально очно, но с соблюдением предосторожностей. Упор должен делаться на личной гигиене, мытье рук, наблюдении за здоровьем. Школы должны обеспечивать психосоциальную поддержку и быть в контакте с родителями. Если на конкретной территории возникли отдельные случаи заболевания, нужно уделять больше внимания дистанции, а часть занятий, если возможно, организовывать на свежем воздухе.

Если случаи заражения связаны между собой, нужно организовать школьников по группам и следить, чтобы потоки не пересекались. Школа может перейти на удаленное обучение, но это должен быть как можно более короткий период.

При высоком риске заражения школьников могут обязать носить маски, а группы, в которых происходит обучения, нужно будет сделать более мелкими.

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