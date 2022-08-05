Минздрав: школы закроются только в критической ситуации

В подготовленном Минздравом докладе о сценариях распространения Covid-19 о работе школ и возможных ограничениях в сфере образования ничего не говорится, пишет Neatkarīgā.lv.

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Ни Министерство образования и науки (МОН), ни Минздрав в настоящее время не допускают, что осенью из-за заболеваемости Covid-19 школам снова придется работать в удаленном режиме, однако такая возможность не отвергается категорически.

Специалисты министерства работают над новыми сценариями, которые будут согласованы с Минздравом, сообщил начальник отдела по связям МОН Янис Айзпорс. Хотя документ еще готовится, Айзпорс подчеркивает, что "пока нет мысли переходить на удаленное обучение".

Исключением будет ситуация, если правительство введет очень строгие ограничения.

"Но даже при таком сценарии развития мы планируем, что ограничения могут быть установлены только в отдельных учебных заведениях, где ситуация будет наиболее критической, а не по всей стране в целом", — говорит представитель министерства.

Он прогнозирует, что уже на следующей неделе критерии могут быть полностью подготовлены и согласованы с коллегами из Минздрава.