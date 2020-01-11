Минздрав ужесточил требования гигиены для мастеров пирсинга, тату и маникюра

Никакой стерилизации ультрафиолетовым излучением и ультразвуком. Министерство здравоохранения уточнило правила гигиены в салонах красоты и тату-салонах. В 2018 году в 38% проверенных татуировщиков не соблюдали правила гигиены, что увеличивает риск заражения вирусами гепатита, сообщили порталу DELFI в министерстве.

Новые правила Минздрава уточняют процедуры дезинфекции многоразовых инструментов, а также уточняют требования к плану чистки, дезинфекции и стерилизации инструментов. В том числе Минздрав запретил для стерилизации использовать ультрафиолетовое излучение, эмитирующие приборы и приборы с ультразвуком, так как они недостаточно эффективны.

Курсы по правилам гигиены впредь смогут проводить только сертифицированные медики.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что помещение, в котором проводятся инвазивные косметические процедуры, будь то пирсинг, микропигментация, косметические инъекции, нанесение татуировок или маникюр, должно быть отделено от остального пространства. В нем должна быть раковина со средствами дезинфекции и одноразовыми полотенцами.

Перед процедурой мастер должен дать клиенту заполнить анкету, а также подробно объяснить, какие средства он будет использовать, как ухаживать за раной, как скоро она должна зажить, какие осложнения могут быть и тому подобное.

Мастер должен дезинфицировать руки и носить одноразовые перчатки, а также дезинфицировать кожу клиента. Если во время процедуры используются иголки, то они должны быть одноразовыми и стерильными. Мастер должен иметь под рукой два комплекта инструментов.

Косметические инъекции токсинов ботулизма и филлеров может проводить только сертифицированный врач в медицинском учреждении. Гиалуроновую кислоту, витамины, аминокислоты и другие "коктейли" под кожу может вводить косметолог.

Мастер или врач, который занимается инвазивными косметическими процедурами должен сообщить о своей деятельности Инспекции здравоохранения. Список специалистов можно найти здесь.