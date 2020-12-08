Минздрав: в больницах могут прекратить плановое лечение

Оказание всей плановой помощи в больницах Латвии будет прекращено, когда занятость коек для пациентов с Covid-19 превысит 90%. Об этом заявила во вторник на заседании комиссии Сейма по социально-трудовым вопросам Санита Янка, руководитель отдела качества медицинского обслуживания Минздрава.

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Онa также сказала, что в таком случае будет учитываться и доступность медицинского персонала.

При этом директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле заявила, что общая загрузка коек для пациентов с Covid-19 в настоящее время составляет 73%.

Янка пояснила, что еще одним критерием, который может привести к приостановке оказания плановой помощи в больницах, является заполнение более 85% коек в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время, по словам представителя министерства, заполненность коек в этих отделениях составляет около 80%.

По словам Саниты Янки, в настоящее время оказание многих услуг в медицинских учреждениях ограничены, но медики по-прежнему оказывают неотложную помощь. При этом представитель Минздрава признала, что "пациенты попадают в стационар уже с запущенными формами заболевания".

В частности, в Рижской Восточной клинической университетской больнице уже два отделения, где выявлено заражение Covid-19.

Что касается ситуации на 8 декабря, в настоящее время в стационары помещены 709 пациентов, из которых 667 в состоянии средней степени тяжести, 42 — в тяжелой.

Согласно информации, предоставленной Минздравом,сейчас в больницах Латвии для пациентов с Covid-19 доступно около 800 коек, однако наибольшей проблемой является нехватка медицинского персонала.