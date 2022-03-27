Минздрав: в больницах находится 901 пациент с Covid-19

Число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах за последние сутки увеличилось с 872 до 901, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За сутки госпитализированы 64 пациента с коронавирусом, выписаны 25 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 395 человек: у 366 из них среднетяжелое течение заболевания, 29 человек в тяжелом состоянии.