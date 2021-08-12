Минздрав в Facebook проведет первую онлайн-дискуссию по вакцинации на русском языке

Сегодня, 12 августа, с 12:00 до 12:45 Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с Министерствoм здравоохранения на странице министерства в социальной сети Facebook организует первую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.

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"Ежедневно в социальных сетях появляются множество тем, вопросов, слухов и мифов, касающихся вакцинации от Соvid-19. И для нас очень важно, чтобы ответы на эти вопросы люди могли получить из надежных и достоверных источников, а не посредством распространяемых слухов. Поэтому мы приглашаем редакции русских СМИ и жителей Латвии участвовать в этой дискуссии экспертов по вопросам здравоохранения и борьбы с короновирусом. Вы можете задавать вопросы специалистам заранее, а также во время трансляции на профиле Facebook Veselības ministrija. Мы также призываем журналистов и пользователей социальных сетей делиться записями этой дискуссии", — пояснила цель мероприятия руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича.

В интернет-дискуссии примут участие:

Юта Кройча, профессор, руководитель кафедры микробиологии Рижского университета им. П. Страдиня

Лариса Саврасова, эпидемиолог, представитель Центра профилактики и контроля за заболеваниями

Илья Заке кардиолог, старший врач Латвийского кардиологического центра больницы П. Страдиня

Марина Процевская, семейный врач (Краслава).

Вести беседу и задавать вопросы экспертам будет журналист ЛР4 Марина Талапина.

Свои вопросы можно присылать заранее через мессенджер в Facebook в профиле Министерства здравоохранения Латвии (Veselības ministrija).