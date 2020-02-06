Минздрав: внедрение системы е-Здоровья придется продлить до конца 2023 года

Минздрав будет просить правительство продлить сроки реализации проекта системы электронного здравоохранения до 30 декабря 2023 года, сообщила представитель министерства Анна Страпцане.

В настоящее время Национальная служба здравоохранения (НСЗ) в сотрудничестве с Минздравом готовит сообщение для правительства, в котором будет охарактеризована сложившаяся ситуация.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее признала, что при внедрении проекта системы электронного здравоохранения в свое время были допущены ошибки, которые теперь очень осложняют ее дальнейшее развитие.

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале ТV3 министр сказала: "Если вы спросите, было ли у меня желание сказать "давайте перестанем мучиться и просто признаем, что это [нынешняя система электронного здравоохранения] было ошибкой, исполнение некачественное и использование продукта осложнено", то да, у меня было такое желание".

Однако развитие системы будет продолжено, так как финансирование ЕС накладывает определенные рамки, добавила Винькеле.

Директор НСЗ Эдгар Лабсвирс ранее сообщил, что в ближайшие три года в развитие системы электронного здравоохранения планируется вложить 10 млн евро. Планируются два проекта стоимостью 5 млн евро каждый, после реализации которых система станет более упорядоченной, будут введены электронные направления и электронная запись к специалистам.