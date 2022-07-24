Минздрав: волна Covid-19 придет в Латвию через месяц после выявления нового штамма

В Латвию осенне-зимняя волна "Сovid-19" придет через четыре-пять недель после обнаружения или вспышки нового штамма в других странах, говорится в отчете, подготовленном Министерством здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Минздрава, с 9 июня текущего года заболеваемость "Covid-19" постепенно начала расти. Например, 19 июня кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости достигал 145 на 100 000 жителей, а 8 июля — уже 340,2.

Всего с начала пандемии до 1 июля 2022 года у 27 375 пациентов с инфекцией "Covid-19" удалось определить или секвенировать штамм вируса SARS-CoV-2. Из них альфа-штамм определился у 19,7% лиц, дельта - у 40,9% и омикрон - у 28,9%.

С 11-й недели 2022 года по 26-ю неделю 2022 года зарегистрировано 13 623 случая повторного заражения "Covid-19", что составляет 14,7% от общего числа зарегистрированных случаев за указанный период. Кроме того, за указанный период увеличилась доля повторных заражений, достигнув пика в конце июня - 19,9%.

Минздав констатирует, что самый быстрый рост заболеваемости "Covid-19" наблюдается в Риге, Видземе и Рижском регионе.

За июнь семидневный кумулятивный показатель госпитализаций с SARS-CoV-2 вырос на 43%, а семидневный показатель смертности с "Covid-19" снизился на 45%. Наиболее высокая заболеваемость наблюдалась у социально активных людей в возрастной группе от 20 до 69 лет.

Минздрав констатирует, что с 1 апреля этого года больше не действуют никакие обязательные условия для организации работы, оказания услуг и организации мероприятий, за исключением рискованной среды - медицинские учреждения и тюрьмы.

В Минздраве отмечают, что сохраняется неопределенность в отношении вероятности будущей вспышки "Covid-19", ее начала и степени тяжести. Скорее всего, потребуется еще несколько лет, пока не установится устойчивый цикл распространения инфекции с регулярными или предсказуемыми сезонными вспышками инфекции. Поэтому в оценке министерства следует учитывать несколько возможных сценариев распространения "Covid-19" и соответствующим образом планировать меры эпидемиологической безопасности.

Также Минздрав считает, что нужно продолжать меры, начатые во время пандемии "Covid-19" - мониторинг ситуации и подготовку к осенне-зимнему периоду, тестирование, секвенирование положительных проб, мониторинг сточных вод.

Следует продолжать также обучение медицинского персонала, вводить новые эпидемиологические мероприятия в случае возникновения новой вспышки, в том числе мерs эпидемиологической безопасности при въезде, продолжать вакцинацию пожилых людей, групп риска начиная с сентября.