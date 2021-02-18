Минздрав введет регулярное тестирование на Covid-19 для учителей, продавцов и других работников

Правительство выделило 83 млн евро на введение широкого и регулярного тестирования на Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минздрав планирует ввести регулярное тестирование на Covid-19 для работников народного хозяйства, постоянно находящихся в тесном контакте с большим количеством людей. Например, учителя, работники общественного транспорта, работники отрасли красоты, работники торговли и другие группы.

Кроме того, выделенные деньги пойдут на улучшение доступности тестирования в Латвии, например, расширится выездное тестирование и вовлеченность семейных врачей. Расширится возможность сдачи анализов на Covid-19 по выходным.

Часть денег уйдет на увеличение объема секвенирования образцов коронавируса, чтобы можно было лучше отслеживать мутации вируса. А также будет улучшен обмен информацией между учреждениями.