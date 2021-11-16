Минздрав выделит 22,25 млн евро на пособия по болезни в связи с последствиями Covid-19

Во вторник Кабинет министров принял решение о выделении финансирования в размере 22 250 717 евро из программы госбюджета "Средства на непредвиденные расходы" Министерству благосостояния путем передачи расходов на содержание государственного бюджета из основного государственного бюджета в подпрограмму специального госбюджета "Специальный бюджет пособий по инвалидности, уходу за ребенком и болезни".

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Финансирование предназначено для покрытия расходов на пособия по болезни, связанные с последствиями распространения Covid-19 во втором квартале этого года.

Министерство благосостояния поясняет, что за первые девять месяцев этого года на пособия по болезни было истрачено 220 384 642 евро или 83,3% годовых ассигнований. В нормальных условиях следует потратить 75%. Из них 60 454 553 евро истрачено на пособия по болезни с указанной причиной "Другая причина" на основании листов нетрудоспособности, которые были открыты до 30 июня этого года.

Принимая во внимание фактический поток денежных средств и статистические данные, а также повторное объявление чрезвычайной ситуации с 11 октября, когда совокупный уровень заболеваемости Covid-19 достиг высокого уровня, министерство прогнозирует, что в этом году расходы на пособия по болезни могут достичь 288 477 725 евро при увеличении числа получателей пособия в среднем до 23 092 человек в месяц.

Вследствие чего расходы на выплату пособий по болезни прогнозируются в объеме на 23 830 626 евро выше запланированного, что создает риск финансовой недостаточности для покрытия расходов на пособия по болезни в 2021 году.