Минздрав запросил на онкологических пациентов 101,49 млн евро

Министерство здравоохранения запросило 101,49 млн евро из государственного бюджета следующего года на лечение онкологических пациентов, но сомневается, что это финансирование будет предоставлено в полном объеме, заявил на дискуссии Onkoalianse парламентский секретарь Минздрава Илмар Дуритис.

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Хельмут Бекис, председатель правления Латвийского объединения организаций пациентов с онкологическими заболеваниями Onalianse, подчеркнул, что Латвия отстает в лечении онкологических больных не только с точки зрения бюджетных ресурсов и инновационных лекарств, оплачиваемых государством. Непростительно, что у значительной части людей опухоли диагностируются на поздних стадиях, когда помощь уже запоздала, а стоимость лечения несравненно выше.

В Латвии на медикаментозное лечение тратится всего 13 евро, тогда как в Европе в среднем 61 евро на душу населения. Низкое финансирование эффективного медикаментозного лечения онкологических заболеваний прямо приводит к высоким уровням заболеваемости и смертности по сравнению со средним европейским показателем, отметил Бекис.

Он добавил, что бюджет компенсируемых лекарств в странах Балтии также существенно различается. В этом году государство возмещает 451,1 млн евро на лекарства для онкологических больных в Литве, 188,9 млн евро в Эстонии и 162,68 млн евро в Латвии. Доступность инновационных лекарств для лечения рака в Латвии также значительно ниже, чем в соседних странах.

Бекис оценил работу Минздрава над планом лечения онкологических больных, но этот план все еще не утвержден правительством.

Дуритис признал, что предыдущий план по онкологии не был реализован из-за недостаточного финансирования. Он назвал самым значительным достижением в лечении онкологических больных "зеленый коридор", который позволяет людям, подозревающим, что у них онкологические заболевания, быстро диагностировать заболевание.

Дуритис заявил, что приоритетами нового плана по онкологии будут скрининг и ранняя диагностика, а также "желтый коридор", чтобы онкологические пациенты, которые снова заболели, могли быстро поставить диагноз, поскольку в настоящее время им приходится стоять в очереди на обследование от полугода до года. Новый план также предусматривает финансирование лекарств, реабилитации и паллиативной помощи.