Минздрав ждет результатов двух проверок действий MFD laboratorija по тестированию школьников

Министерство здравоохранения в настоящее время ожидает результатов проверок Латвийского национального бюро аккредитации и Инспекции здравоохранения о работе MFD laboratorijа по массовому тестированию школьников на Covid-19, сообщила представитель Минздрава Синтия Гулбе.

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Она пояснила, что договор с MFD veselības grupа о тестировании школьников заключила Национальная служба здравоохранения (НСЗ), которая направила запрос в Латвийское национальное бюро аккредитации с просьбой оценить соответствие лаборатории аккредитации.

Инспекция здравоохранения проверяет соответствие деятельности поставщика услуг нормативным актам.

Минздрав примет решение о следующих шагах после получения результатов обеих проверок, сказала Гулбе.

Как сообщалось, MFD veselības grupa не смогла обеспечить отдельные школы необходимыми слюнными тестами для школьников. Программа ЛТВ "Панорама" на прошлой неделе сообщила, что MFD laboratorija не справляется с договорными обязательствами, а ответы на тесты задерживаются на непропорционально долгое время или не поступают вообще, поэтому НСЗ сократила количество тестируемых этой лабораторией школьников с 76 000 до 38 000.

Исполнительный директор MFD veselības grupa Эйнар Гиелс на этой неделе заявил, что лаборатория надеется вернуть прежнее количество тестируемых школьников.