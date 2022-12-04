Минздраву выделят 2,4 млн евро на оказание медицинских услуг гражданам Украины

Во вторник, 6 декабря, правительство примет решение о выделении Министерству здравоохранения 2,4 млн евро из резервных фондов для покрытия расходов, связанных с оказанием медицинских услуг проживающим в Латвии гражданам Украины.

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Планируется, что Национальной службе здравоохранения может быть выделено 2,25 млн евро для покрытия расходов на медицинские услуги беженцам из Украины, понесенных в период с 1 июня по 30 сентября текущего года, включая корректировку расходов с 1 апреля по 31 мая медицинские услуги населению Украины.

Службе экстренной медицинской помощи планируется выделить 155 352 евро на покрытие расходов, понесенных в период с 1 июля по 31 октября, за выполненные вызовы на оказание экстренной медицинской помощи беженцам из Украины.