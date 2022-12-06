Минздраву выделят 2,4 млн евро на покрытие медицинских услуг, оказанных жителям Украины

Правительство сегодня приняло решение выделить из средств на непредвиденные расходы 2,4 млн евро Министерству здравоохранения для покрытия расходов, связанных с оказанием медицинских услуг населению Украины.

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Планируется, что Национальной службе здравоохранения может быть выделено 2,25 млн евро для покрытия расходов, понесенных в период с 1 июня по 30 сентября текущего года, включая корректировку расходов с 1 апреля по 31 мая 2022 года, на предоставленное медицинское обслуживание жителям Украины.

Службе неотложной медицинской помощи планируется выделить 155 352 евро на покрытие расходов, понесенных в период с 1 июля по 31 октября текущего года, за выполненные вызовы для оказания неотложной медицинской помощи жителям Украины.