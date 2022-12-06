Минздраву выделят 2,4 млн евро на покрытие медицинских услуг, оказанных жителям Украины
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Правительство сегодня приняло решение выделить из средств на непредвиденные расходы 2,4 млн евро Министерству здравоохранения для покрытия расходов, связанных с оказанием медицинских услуг населению Украины.

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Планируется, что Национальной службе здравоохранения может быть выделено 2,25 млн евро для покрытия расходов, понесенных в период с 1 июня по 30 сентября текущего года, включая корректировку расходов с 1 апреля по 31 мая 2022 года, на предоставленное медицинское обслуживание жителям Украины.

Службе неотложной медицинской помощи планируется выделить 155 352 евро на покрытие расходов, понесенных в период с 1 июля по 31 октября текущего года, за выполненные вызовы для оказания неотложной медицинской помощи жителям Украины.

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