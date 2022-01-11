Минземледелия инициировало запрет на выращивание пушных зверей с 2024 года

Министерство земледелия призывает запретить выращивание пушных зверей в Латвии с 1 января 2024 года, а не с 2026 года, как это инициируют депутаты Сейма. Об этом сообщил глава Бюро министра земледелия Янис Эглитс (Национальное объединение).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указал Эглитс, в понедельник Народно-хозяйственной комиссии Сейма прислан альтернативный законопроект, разработанный Минземледелием.

Он пояснил, что решение о сокращении переходного периода закрытия отрасли связано с Covid-19 и ситуацией на звероферме SIA Baltic Devon Mind, где инфицировались норки. Центр профилактики и контроля заболеваний признал ситуацию но звероферме опасной.

"Министерство земледелия не выступает против отрасли как таковой", — подчеркнул Эглитс, добавив, что отрасль разведения норок достаточно сложная, но необходимо учитывать текущую ситуацию с Covid-19.

Однако депутаты Сейма отклонили альтернативный законопроект, разработанный Министерством земледелием, как преждевременный и некачественный.

Комиссия согласилась направить на второе чтение уже внесенные поправки в Закон о защите животных, предусматривающие запрет на выращивание пушных зверей до 2026 года. При этом во втором чтении комиссия допускает возможность рассмотрения альтернативного срока и других уточнений Минземледелия.

Во вторник Народно-хозяйственная комиссия Сейма рассмотрела внесенные несколькими депутатами Сейма поправки к Закону о защите животных, которые предусматривают запрет на разведение пушных зверей в Латвии с 1 января 2026 года.

Поправки предусматривают, что выращивание и содержание сельскохозяйственных животных запрещается, если единственной или основной целью выращивания или содержания является добыча меха.

Сообщается также, что ученые обеспокоены развитием новых мутаций Covid-19, которые угрожают людям на звероферме Baltic Devon Mink.

Согласно информации, размещенной на сайте Продовольственно-ветеринарной службы, на 4 января 2021 года в Латвии было зарегистрировано девять звероферм, из которых в пяти корпусах содержалось около 130 000 голов животных.