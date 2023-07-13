Минземледелия: крестьянам и лесоводам компенсируют убытки из-за заморозков и засухи

Совет по кризисному управлению поддержал меры по сокращению убытков для крестьян, которые потерпели убытки из-за засухи и заморозков, сообщили в Министерстве земледелия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр Кришьянис Кариньш по просьбе Минземледелия созвал заседание Совета по кризисному управлению. На заседании министерство попросило поддержать крестьян, потерпевших убытки из-за засухи и заморозков.

Совет не поддержал предложение ряда крестьянских организаций объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, так как требования отрасли можно удовлетворить без этого. Однако совет признал, что последствия весенних заморозков и длительной засухи в сельском хозяйстве и лесовосстановлении можно определить как национальное стихийное бедствие, при предотвращении последствий которого необходимо принять ряд мер по сокращению убытков, причиненных крестьянам и лесоводам.

Минземледелия поручено пригзвать Службу поддержки села (СПС), Государственную службу защиты растений (VAAD) и учреждения, занимающиеся сертификацией биологических хозяйств, сохранить поддержку хозяйствам, пострадавшим от заморозков и засухи, если выполнение требований для ее получения было напрямую затронуто неблагоприятными климатическими условиями.

Также СПС и Государственная служба леса (ГСЛ), оценивая поля и леса, не будут применять штрафы за уничтоженные насаждения, если их восстановлению или пересадке помешали мороз и засуха.

В свою очередь, Службе государственных доходов и кредитным учреждениям Минземледелия поручит не применять штрафные санкции к фермерам и лесоводам, если на выполнение требований напрямую повлияли последствия весенних заморозков и продолжительной засухи.

Серьезные убытки понесли производители зерна, масличных растений, овощей, фруктов и бобовых. В сумме доходы для этих отраслей и животноводства могут уменьшиться в 2023 году на 301 миллион евро, с учетом того, что расходы на животноводство тоже вырастут (трава не растет и животных приходится кормить чем-то еще), а урожай зерновых может быть на 30-50% меньше прогнозируемого.

Ситуация в сельскохозяйственном секторе до сих пор не улучшилась, наоборот — ожидаемые в будущем погодные условия не радуют крестьян. Поэтому, согласно текущему прогнозу, урожай зерна может быть даже на 30-50% меньше прогнозируемого. Ситуация в лесах также остается сложной — сохраняется высокая пожароопасность, серьезно повреждены молодняки.