Минземледелия: питание в детсадах и школах — только из местных продуктов и за счет государства

Министерство земледелия планирует запустить новую модель питания в детских садах и школах, основанную на местных продуктах и финансируемую исключительно государством, сообщает Rus.LSM.

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Как отмечает портал, госбюджету такой план может обойтись более чем в один миллиард евро ежегодно. Вместе с тем для местных производителей такая система сможет стать дополнительным экономическим стимулом. Предполагается, что родителям платить за питание в детсадах и школах больше не придется.

В планах министерства запустить новую модель в ближайшие годы.

Как отметил глава Минземледелия Дидзис Шмитс, примерно такая модель уже работает в одной из сигулдских школ. Председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня уже назвала этот опыт успешным.

"У наc в крае есть биологическое крестьянское хозяйство. Они закупают местные биологические продукты из региона и поставляют их фирмам, организующим питание. То есть этим фирмам самим не нужно искать, где взять продукт. В течение двух лет так называемые зелёные закупки у нас пройдут во всех школах края", — указала Саусиня.

Впрочем, чтобы полностью накормить сигулдских детсадовцев и частично школьников, самоуправление тратит более полутора миллиона евро в год. Чтобы школьники были сыты и здоровы по всей стране — потребуется сумма более одного миллиарда. Дидзис Шмитс, однако, считает это не расходами, а инвестицией.

"Это инвестиции в образование, здоровье и в экономику. Этот более чем миллиард дети и так проедают каждый год. Вопрос — какую пищу они едят? Здоровую? Местную? Или эти деньги просто уходят за границу?", — риторически спросил министр.

Чтобы запустить процесс перехода на местные продукты, руководство Минземледелия намерено в скором времени посетить Финляндию, где, по словам Шмитса, такая система начала работать еще до Второй мировой войны и успешно существует до сих пор. Позже инициатива будет обсуждаться с партнерами по коалиции.