Миссия невыполнима. Как проехать через центр Риги, если закрыты две улицы?

В Риге на целый месяц, то есть с 15 июля по 16 августа, полностью закрыта улица Тербатас, которая превращена в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий. Одновременно идут активные ремонтные работы на улице Чака, где движение организовано по одной полосе в каждом направлении. В социальных сетях рижане и гости столицы возмущаются, неужели нельзя было развести два проекта.

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Ремонтные работы на улице Чака организованы в два этапа. В этом сезоне на всей улице будет обновлено асфальтобетонное покрытие, которое свое время отслужило и находится в плохом техническом состоянии. Обновят и пешеходную часть улицы — на ней появится разноцветная брусчатка.

Второй этап работ запланирован на следующий сезон. Улица будет благоустроена — посадят деревья, поставят скамейки и горшки с цветами, устроят велостоянки.

Сначала отремонтируют левую часть (по направлению из центра) улиц Чака и Марияс. Работы уже начаты, и движение организовано по одной стороне. На время ремонта тротуаров для пешеходов организуют временный тоннель.

Закупочный конкурс на замену покрытия улиц Марияс и Александра Чака от улицы Меркеля до улицы Пернавас выиграла компания А.С.В. Планируемые затраты — 3 717 397 евро. На сайте Департамента сообщения указывается, что ремонт участка улицы Марияс от Меркеля до Блауманя, который ведет компания А.С.В., будет длиться до 18 ноября.

Автоводители недовольны тем, что ремонт происходит именно сейчас, потому что сейчас закрыто движение по еще одной параллельной Чака улице — Тербатас. Ее на месяц сделали пешеходной. С 17 июля по 16 августа улица Тербатас будет полностью передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли. На улице будут оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.

Улица получит статус жилой зоны. Это означает, что тем транспортным средствам, которым будет разрешено передвигаться по улице, придется это делать со скоростью не более 20 километров в час. Проезд по Тербатас будет открыт только для оперативного транспорта, доставки и машин жителей улицы. При этом самоуправление призывает организовывать доставку до 10 часов утра.

На месяц закрыт маршрут троллейбуса № 1, который ходил по этой улице, и изменен маршрут экспресс-буса № 316. Пассажиры, которые купили месячный проездной на троллейбус №1, смогут месяц ездить в других троллейбусах, трамваях и автобусах, не регистрируя поездку.