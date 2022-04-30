Миссия Тайваня в Риге пожертвовала почти миллион евро на помощь украинским беженцам

В пятницу, 29 апреля, представительство Тайваня в Риге пожертвовало миллион американских долларов или почти миллион евро на помощь украинским беженцам. Деньги пойдут на оплату лечения и реабилитацию украинцев. Общая сумма пожертвований, собранная для поддержки Украины, уже достигла 10 миллионов евро, пишет Rus.LSM.lv.

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Пожертвованные представительством Тайваня деньги беженцы в Латвии будут получать в случаях, когда пособие от государства или самоуправления не полагается. Руководитель благотворительной организации Рута Диманта рассказала, что средства пригодятся, например, для протезов и визитов к врачу.

Представитель миссии Тайваня в Риге Эндрю Ли отметил, что жители его страны жертвуют и различные медицинские предметы, и одежду, и деньги.

"Жители Тайваня очень щедры, жертвуя как деньги, так и разные вещи. Включая предметы медицинского назначения и одежду, которые жертвуют многие домохозяйства. Мы считаем, что вместе с международным сообществом нам необходимо инвестировать обдуманно, чтобы помощь получили именно те, кто страдает", — пояснил Ли.

На данный момент в Латвии в поддержку Украины пожертвовано 10 миллионов евро. Часть из этих денег уже отправлена в Украину. По словам Диманты, четыре миллиона евро будут направлены на обороны, а еще четыре миллиона пойдут на еду и медикаменты.