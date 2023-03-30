Миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства на Балтией в Литве берут на себя Португалия и Румыния

В четверг, 31 марта, Португалия и Румыния примут на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в Литве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Церемония смены контингента миссии проходит на базе ВВС Литвы в Шауляе, сообщило министерство обороны Литвы.

На смену польским и французским военнослужащим приходят португальский и румынский контингенты, которые продолжат патрулировать воздушное пространство стран Балтии с помощью восьми истребителей F-16.

Члены НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование осуществляется с Шяуляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года миссия поддержки также осуществляется с базы Эмари в Эстонии.

До тех пор, пока Россия продолжает войну в Украине, дислоцированные в странах Балтии истребители союзников не только реагируют на незаконные проникновения российских военных самолетов в воздушное пространство стран Балтии, но и патрулируют воздушное пространство вблизи российско-белорусской границы.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО с марта усилил защиту воздушного пространства, увеличив количество солдат и истребителей.