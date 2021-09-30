Митинги против коронавирусных ограничений: полиция наложила штрафы общей суммой в почти 24 000 евро
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В связи с состоявшимися 12 декабря 2020 года протестными акциями Госполиция наложила штрафы на общую сумму в 23 815 евро, сообщила агентству LETA представитель правоохранительных органов Симона Гравите.

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Она указала, что 12 декабря на митингах были нарушены как требования эпидемиологической безопасности, так и правила общественного порядка. Были выявлены и другие нарушения.

В целом Госполиция наложила штрафы на 56 человек, в их числе есть юридические лица. В целом сумма штрафов составляет 23 815 евро, ко многим юридическим лицам применен максимальный штраф — 5000 евро.

Большинство решений по штрафам переданы присяжным судебным приставам для исполнения, но есть и штрафы, которые были выплачены добровольно. Еще пять дел в настоящее время ожидают рассмотрения.

Ранее сообщалось, что 12 декабря прошлого года прошло два несвязанных между собой протеста у памятника Свободы и на Набережной 11 ноября. Митинги были организованы обществом "Стабильности — да!" и президентом Клуба защиты окружающей среды Арвидсом Улме.

На обоих мероприятиях не соблюдались эпидемиологические требования. Стражи правопорядка пытались разогнать жителей призывами не собираться.

Полиция возбудила десятки дел об административных правонарушениях, а также несколько уголовных дел по фактам нарушений.

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