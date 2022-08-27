Митрофанов: чтобы не эскалировать конфликт между Западом и Россией, Латвия могла бы чаще помолчать

Чтобы не эскалировать конфликт между Западом и Россией, Латвия могла бы почаще помолчать, считает депутат Рижской думы, кандидат Русского союза Латвии (РСЛ) в премьер-министры Мирослав Митрофанов.

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Он отметил, что от Латвии в контексте развития международных отношений в настоящее время мало что зависит, но то, что она могла бы делать, это не провоцировать Россию. По мнению Митрофанова, Латвия восточному соседу мало интересна, а цель ее войны против Украины — изменение мировой экономики, чтобы Россия в ней играла большую роль.

"Не стоит обострять риторику и провоцировать Россию. Цель России в этой войне — повысить свою роль в мировой экономике и заставить Запад считаться с ее интересами. Речь здесь не об Украине или странах Балтии", — сказал Митрофанов.

По его мнению, если Латвия продолжит провоцировать Россию словами и действиями, это может привести к мировой войне, потому что в случае нападения это будет война не только против Латвии, но и НАТО, в ходе которой нельзя исключить применение ядерного оружия, что означало бы конец цивилизации.

"Если мы можем иногда промолчать и не ухудшать еще больше отношения между Западом и Россией, то нужно промолчать", — заявил Митрофанов.

"Я говорю о сносе памятников, запрете въезда граждан России в Европейский союз и т. д. Есть ряд символических шагов, от которых Латвия могла бы просто воздержаться, поддерживая единую позицию Запада по отношению к России", — сказал политик РСЛ.

По словам Митрофанова, латвийским политикам недостает государственного мышления, чтобы остановить обострение отношений между Западом и Россией. По его мнению, главное — делать все, чтобы народ и страна выжили, а не нападать на Россию, ожидая ее краха.