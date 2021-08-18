Митрополит Александр: церковь нельзя использовать для призывов не прививаться от Covid-19
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Церковь нельзя использовать для призывов не прививаться от Covid-19, заявил в обращении к верующим глава Латвийской православной церкви митрополит Александр.

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"Сегодня, когда опасная эпидемия широко распространилась в мире, в том числе и в нашей стране, святая Латвийская православная церковь своей главной миссией видит усиленную молитву ко Господу о прекращении этого бедствия", — говорится в обращении.

Митрополит подчеркнул, что в православных храмах соблюдаются все рекомендованные в стране меры эпидемиологической безопасности и санитарного контроля. И духовенство, и монашествующие, и прихожане с пониманием и гражданской ответственностью относятся к ним.

Он подчеркнул, что, призывая паству следовать рекомендациям и советам учреждений здравоохранения, Латвийская православная церковь никогда и нигде не призывала и не призывает своих верующих отказываться или уклоняться от вакцинации или других медицинских действий, рекомендуемых в связи с эпидемией. "Церковный амвон по определению не может и не должен быть использован для призывов против вакцинации. Предмет церковной проповеди — это благовестие о Христе Спасителе мира, о спасении человеческого рода, о вере, о мире, о любви и добрых делах", — заявил митрополит.

"Исходя из того, что христианство учит о свободе человека, церковь оставляет за каждым из нас свободу самому принять решение о вакцинации.

"Вместе с тем церковь неуклонно напоминает верующим, что все в мире существует только по промыслу Божию, и без него ни один волос не упадет с головы человека: "У вас же и волосы на голове все сочтены". Принимая достижения официальной медицины, мы видим и в этом действие промысла Божия, направленное к общему благу", — подчеркивается в обращении митрополита.

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