Митрополит Александр на Рождество призывает молиться за медиков и "отказаться от эгоистического образа жизни"

Митрополит Латвийской православной церкви (ЛПЦ) Александр на Рождество призывает людей молиться за врачей, которые самоотверженно борются с распространением Covid-19, а также соблюдать установленные государством меры безопасности.

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"Господь призывает нас отказаться от эгоистического образа жизни и обратить свой взор на ближних, на тех, кто нас окружает — в семье, на службе, в церковной общине, в родном городе, государстве и постараться в усилии веры и упования распахнуть для них свое сердце, услышать их нужды и протянуть руку помощи. Спасительное самоотречение возможно для человека только в подвиге веры и единении с Христом", — говорится в рождественском послании митрополита.

"В уходящем году мир постигло великое испытание — все более широко распространяется опасное инфекционное заболевание. Я призываю вас, отцы, братия и сестры, к достойной христианской жизни, постоянному памятованию о Боге, к усиленной непрестанной горячей молитве. Будем бережно и с любовью относиться друг к другу!" — призвал глава ЛПЦ.

"Необходимо соблюдение санитарных норм и мер предосторожности, рекомендованных медицинскими работниками. Призываю благословение Божие на тех, кто сейчас самоотверженно трудится в больницах, на медицинский персонал и на тех, кого постиг тяжелый недуг. Да пошлет им Господь Свою помощь и скорое исцеление. И о них всех вознесем наши молитвы ко Господу", — пишет митрополит.

"Милосердный Господь да благословит страну Латвийскую, правительство Латвии, народ и каждого из нас. Да подаст нам всем доброе здравие, благополучие, взаимопонимание, мир и любовь", — заключает он.

В православное Рождество 7 января в Рижском Христорождественском соборе служатся две литургии — в 6.30 и в 9 часов.