Митрополит Александр поздравил православных Латвии с Рождеством

Устраивая свою личную и семейную жизнь по заповедям Христовым, давая детям светское образование, заботясь о физическом и духовном здоровье, следует их воспитывать, что сегодня особенно важно, и воцерквлять, сказал в рождественском обращении к православным Латвии митрополит Александр.

"Показывая личный пример добродетельной и молитвенной жизни, в сердце ребенка необходимо заложить навыки сострадания, милосердия, терпения и заботы о ближних. Тогда это будет не отвлеченным знанием, а практическим — хорошим фундаментом, на котором ребенок сможет самостоятельно строить свою жизнь", — говорится в обращении главы Латвийской православной церкви.

Также он призвал верующих следовать святым апостолам и отложить "дела тьмы и неправды: ложь, обман, зависть, клевету". "Облечемся в дела света и последуем Христу, неся веру, мир, любовь, радость и надежду", — призвал митрополит.

"Евангелие учит нас не разделять людей на ближних и дальних, но к каждому относиться с христианским терпением и любовью, подтверждая свою веру добрыми делами", — говорится в рождественском поздравлении.

"Да благословит Господь нашу страну Латвийскую, народ и каждого из нас. Да подаст нам всем Господь здравие, благополучие, взаимопонимание, мир и любовь. Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова", — сказал митрополит.