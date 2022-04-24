Митрополит Александр поздравил православных с Пасхой

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр обратился с пасхальным поздравлением к православным.

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Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры — чада Латвийской Православной Церкви!

С великой сердечной радостью приветствую всех вас всерадостным и жизнеутверждающим апостольским Пасха­ль­ным приветствием:

Христос Воскресе!

Завершился Великий пост, во время которого мы приуготовляли себя к встрече с Воскресшим Спасителем: приносили Господу покаяние в своих грехах, стремились в храм Божий, жили в воздержании, молитве и добрых делах. Святитель Иоанн Златоуст пишет: "мы отложили бремя поста, но не будем откладывать его плодов, прошел труд подвигов, но не должно проходить усердие к добрым делам; прошел пост, но пусть останется благочестие".

На страстной седмице мы поклонялись страстем Христовым и крестным страданиям нашего Спасителя, прославляя Его долготерпение. Ныне же мы слышим слова Ангелов, обращенные к женам-мироносицам: "Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес" (Лк. 24.5-6). На чуде Воскресения зиждится вся наша христианская вера. Воскресение из мертвых Христа Спасителя — событие самое великое, радостное и спасительное для нас.

В Пасхальном каноне поем: "Ныне вся исполнишася света". В эти святые дни свет, радость и надежда переполняют наши сердца. Пасха Христова — это поистине великий, светоносный и спасительный "праздников праздник и торжество есть торжеств" (канон Пасхи). "Христос, восстав из мертвых, — пишет святой Афанасий Великий, — всю жизнь человеческую превратил в праздник". Эти великие святые дни проведем в мире, любви, молитве, правде и благожелательности.

Посетим больницы, окажем помощь болящим, бедным, одиноким, сиротам и вдовицам.

Согреем теплом наших христианских сердец страждущих беженцев из Украины, поможем и приютим их. Будем возносить наши искренние молитвы ко Господу Богу и Пречистой Владычице нашей Богородице, чтобы прекратилась война и наступил благословенный мир в Украине, и народ Украины приступил бы к созидательному труду во имя благоденствия и процветания своей земли.

Уповая на Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, не устрашимся трудностей нашего жизненного пути, с молитвой и искренней верой встанем на путь нашего обновления, Евангельского мира и правды. Ибо на этом пути с нами Господь, как Он и обещал: "Я с вами во все дни до скончания века. Аминь." (Мф. 28.20).

Возлюбленные братия и сестры, пусть вечное пасхальное приветствие согревает ваши сердца и входит в ваш дом, наполняя вас верой, надеждой и любовью:

Христос Воскресе!

Всю врученную мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со Светлым праздником Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия, спасения душевного и неоскудевающей Божией помощи.

Воистину Воскресе Христос!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь".