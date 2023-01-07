Митрополит Александр поздравил верующих с Рождеством и призвал к взаимопониманию

Глава Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) поздравил верующих с Рождеством и призвал к взаимопониманию.

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"Возлюбленные братия и сестры, в эти светлые и радостные дни мы переживаем великое евангельское событие — Рождение Спасителя мира. Мы, чада Церкви Христовой, вместе с ангелами славословим: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение". Сорадуемся с Пресвятой Владычицей нашей Богородицей, со святыми Ангелами, восточными мудрецами, простыми пастушками, радуемся пришествию в мир Спасителя мира. В духовной радости, молитве и великой надежде поклонимся Богомладенцу Христу, в яслях возлежащему. Как мудрецы, принесшие Ему злато, ладан и смирну, принесем и мы Отроча младо Превечному Богу дар наших сердец — незлобие, кротость, смирение, воздержание, чистоту душевную и телесную, непрестанную молитву и дела милосердия", — сказал, обращаясь к верующим, митрополит Александр.

Он также отметил, что "в наше крайне неспокойное время, когда гибнут люди и проливается невинная кровь, мы должны особенно усилить наши молитвы к воплотившемуся Спасителю нашему и Господу Иисусу Христу, утверждать любовь, иметь глубокое взаимопонимание между людьми, в надежде на скорейшее разрешение противоречий и сложностей, охвативших сегодня людей. Мы должны нести мир ближним и дальним".

"В светлые и радостные дни прославим Рождьшагося в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь Пресвятую Богородицу. Пусть незыблемым миром, светлой радостью и благодарностью Богу наполнятся наши сердца.

Всю врученную мне Господом Вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова", — поздравил верующих глава Латвийской Православной Церкви.

По данным Министерства юстиции, в Латвии проживает более 300 000 православных, действует 117 православных приходов и три монастыря (два женских и один мужской). Богослужения в храмах проходят, в основном, на русском языке, но есть и латышские приходы.