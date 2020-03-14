Митрополит Александр призвал молиться, соблюдать гигиену и не приходить в храм с признаками заболевания

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр обратился к православной пастве с разъяснением ситуации по коронавирусу и позиции православной церкви по соблюдению санитарно-гигиенических правил в храмах во время объявленной в стране чрезвычайной ситуации.

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Глава Православной церкви благословил духовенство 22 марта после Божественной Литургии и в другие дни совершать во всех православных храмах Латвии молитву "Во время губительного поветрия и смертоносной болезни". Верующих призвал к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, не поддаваться панике и страхам.

"Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих, — написано в обращении. — Синод Латвийской Православной Церкви считает необходимым последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, рекомендованных Министерством здравоохранения и другими инстанциями Латвийского государства".

В том числе служителей храмов обязали "неукоснительно продолжать применять санитарные растворы для дезинфекции киотов икон и крестов, к которым прикладываются верующие, неукоснительно использовать одноразовые стаканчики для запивки". Призвали воздержаться от посещений храмов "лица с признаками инфекционных заболеваний, имевшие контакты с заболевшими" — им предлагают "усерднее молиться дома".

Также всех просили "следовать требованиям МИД Латвии и воздерживаться от посещения ряда стран". Тех, кто приехал из стран, затронутых заболеванием, просят соблюдать карантин.

При этом сообщается, что "храмы открыты и богослужения будут совершаться в соответствии с Церковным Уставом. Каждому верующему следует при посещении храма решить, будет ли он с сердечной молитвой, с трепетной любовью, с глубокой верой, с великой надеждой и без сомнений прикладываться к святыням, как делается по обычаям, или только помолится перед ними".

В обращении не указывается, сохранится ли традиционная для православных храмов практика причащения исповедовавшихся одной общей ложкой (лжицей).