Митрополит Александр: русскоязычные люди не несут ответственности за действия правительств других стран

Русскоязычные православные люди Латвии настроены патриотично и лояльны Латвии, они не несут ответственность за действия правительств других стран, заявил на официальной странице Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр, сообщает LETA.

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Митрополит заявил, что обязанность Латвийской православной церкви состоит в обеспечении сплоченности Латвии и глава церкви согласен с призывом премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") не разжигать ненависть к русскоязычным в Латвии.

"В церкви мы никогда не делили и не делим людей по национальному признаку, у нас никогда не было межнациональных споров, взаимного недоверия. И сегодня мы все вместе молимся за прекращение страданий украинцев, русских и других людей", — говорит Александр.

По словам митрополита, предствители церкви считают недопустимым разрешение межгосударственных вопросов посредством военного вмешательства. Эти вопросы должны решаться мирным путем, путем взаимных переговоров, а не путем войны и агрессии. Поэтому в латвийских православных церквях всем благословлено читать молитву о мире после ежедневного богослужения.

Митрополит Рижский и всея Латви и призывает всех, в меру своих возможностей, участвовать в благотворительных мероприятиях.

По словам Александра, с первого дня агрессии в Украине Латвийская православная церковь, ее духовенство, монахи и верующие люди молятся о прекращении агрессии и восстановлении мира. Синод Церкви призывает священнослужителей и других членов общества продолжать молиться за прекращение боевых действий и укрепление мира.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во всех латвийских православных храмах звучали колокола и призывы к прекращению боевых действий в Украине.