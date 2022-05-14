То, что 10 мая у памятника в Пардаугаве рижские полицейские отпустили юношу с флагом России, является неприемлемой ситуацией, однако в этом нельзя винить Госполицию. Такое мнение в интервью журналисту Delfi TV Ольге Драгилевой в передаче Kāpēc высказала министр внутренних дел Мария Голубева.
"Это абсолютно неприемлемые кадры, мне противно видеть эту ситуацию, но сваливать неисполнительность Рижской муниципальной полиции на Госполиции неправильно", — отметила Голубева.
Несмотря на то, что журналистам было известно, что сотрудники муниципальной полиции действовали по указаниям, полученным от работников Госполиции, министр подчеркнула, что запросила данные у Госполиции и не обладает информацией, которая подтверждает такой ход событий.
По словам Голубевой, в Госполиции не подтвердили, что приказ исходил от стражей порядка.
"От полиции всегда слышала, что это были сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые допустили эту ошибку", — заявила она. Однако, если выяснится, что приказ дал работник Госполиции, он лишится должности, добавила министр.
Примерно через 20 минут после интервью Голубевой Delfi TV Госполиция сообщила о том, что три сотрудника были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Также была подтверждена информация о том, что Рижская муниципальная полиция не задерживала молодого человека с флагом России, поскольку Госполиция приказала его отпустить.
Как пояснили в Госполиции, решение было принято, чтобы задержать парня с флагом в тот момент, пока он не был в толпе для избежания рисков конфронтации. Позже юноша все же был задержан. Аналогичная информация распространяется в социальных сетях. Задержанный, предположительно, сейчас находится в следственном изоляторе. Получить официальное подтверждение этой информации редакции пока не удалось.
В заявлении стражей порядка говорится, что и Госполиция, и муниципальная полиция на месте не выполняли свои обязанности профессионально и не позаботились о том, чтобы нарушения были немедленно предотвращены.
В свою очередь, Голубева в интервью сказала: "Службы безопасности, оценив работу полиции в те дни, много ошибок там не видят. Поэтому, я думаю, что нам нужно быть достаточно объективными. Реакция нашей раздраженной латышской публики — и моя, в том числе, мне тоже не понравилось увиденное у памятника 10 мая — может она является не на 100% объективной правдой о работе полиции. Может, так можно на это посмотреть".
Полная запись интервью доступна по этой ссылке.