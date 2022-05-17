Многие из украинских беженцев могут остаться без жилья, если Кабмин не определится с объемом помощи

Латвийский союз самоуправлений заявил, что многие украинские беженцы могут остаться без жилья, если правительство не определится с объемом помощи, которая им полагается по истечении 90-дневного срока пребывания в Латвии.

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Хотя в нормативные акты в связи с оказанием помощи украинским беженцам включены различные изменения, в сам Закон о поддержке гражданских жителей Украины до сих пор не внесены поправки. Поэтому неясно, какая помощь будет оказываться беженцам после 90-дневного срока пребывания в стране, подчеркивает Латвийский союз самоуправлений. Муниципалитеты напоминают, что у большинства беженцев этот срок истекает уже в конце мая.

Самоуправления более всего обеспокоены беспорядочным размещением беженцев. В результате многие беженцы могут быть вынуждены покинуть свое нынешнее место жительства и искать помощи в приютах.

Латвийский союз самоуправлений также указывает на то, что из-за различных тяжелых бюрократических препятствий и запоздалых и непоследовательных решений местным властям неясно, как будет происходить после истечения 90-дневного срока оказание помощи украинцам. Сейчас помощь предоставляется без предварительных условий — то есть, без оценки материального положения претендента на пособия. Сейчас помощь положена всем беженцам, однако предполагалось, что, возможно, впоследствие эта система будет изменена.

Уже с момента прибывания украинских беженцев в Латвии, самоуправления сталкивались с наибольшей неопределенностью в сфере предоставления жилья. Сначала эти обязанности были возложены на туристический бизнес, не было конкретного регулирования использования частного жилья. И наконец размещение беженцев было оставлено в ведении муниципалитетов, однако по-прежнему четко не определено, какие помещения подходят для поставленной задачи, указывает Латвийский союз самоуправлений.

До сих пор при финансовой поддержке самоуправлений жители Украины имеют возможность оплачивать проживание у собственников квартир, также покрываются расходы на проживание в других местах. Но по истечении 90-дневного периода многие беженцы не смогут без такой поддержки оплачивать аренду жилья. Только часть украинских беженцев нашли работу. К тому же у некоторых из тех, кто работает, зарплата не позволяет оплачивать аренду.

"Ни Латвийский союз самоуправлений, ни самоуправления до сих пор не получить план действий и ясный ответ на вопрос, как обеспечивать помощь гражданским жителям Украины после того, как завершится установленный государством срок оказания безусловной поддержки — 90 дней", — указал глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

Самоуправления до сих пор не получили от государства обещанную компенсацию за размещение, питание беженцев, за выплату им социальных пособий и прочую помощь, хотя идет уже третий месяц войны.

Латвийский союз самоуправлений утверждает, что в критическом положении могут оказаться и сотни детей, прибывших в Латвию из Украины без родителей, и которым были назначены опекуны с учетом чрезвычайной ситуации.

"Хотя все виды государственных пособий будут по-прежнему предоставляться, эти дети также находятся под угрозой беспризорности, если не будут срочно внесены изменения в законодательсто по оказанию помощи гражданским жителям Украины, предусматривающее специальное решение", — говорится в заявлении Латвийского союза самоуправлений.

По мнению организации, даже по истечении 90-дневного срока государство должно обеспечить украинских беженцев жильем и питанием, если в силу объективных обстоятельств им не удалось устроиться на работу и снять жилье в соответствии с требованиями рынка. Государственная поддержка в этой ситуации должна продолжаться до тех пор, пока жители Украины, прибывшие в Латвию, не будут способны обеспечить себе достойные условия жизни.

Также, осознавая, что война в Украине не завершится в ближайшие месяцы, и Латвия станет пристанищем для сотен детей школьного и дошкольного возраста, государство должно обеспечить поддержку обучения этих детей в образовательных учреждения страны, подчеркивает Латвийский союз самоуправлений.

Как уже сообщалось, с начала военного вторжения России в Украину в Латвии зарегистрированы примерно 29 000 беженцев, гласит информация МВД. Это сопоставимо со всем населением, например, такого города как Резекне.